Perinçek'ten AKP'ye: Bu insanlar Türkiye'yi yönetemezler

Son yıllarda AKP'nin yanında yer alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'soykırım' tartışmasında AKP'yi hedef aldı. İktidara sert tepki gösteren Perinçek “Bu insanlar Türkiye’yi önümüzdeki süreçte yönetemezler!” dedi.





"BÖYLE DEVLET YÖNETİLMEZ"





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberTürk’te katıldığı canlı yayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Erdoğan’ın başdanışmanlarına ve yönetim kademelerine tepki gösterdi. Perinçek, “Böyle devlet yönetilmez. Bu insanlar Türkiye’yi önümüzdeki süreçte yönetemezler.” sözlerini sarf ederken program sunucusu Eren Eğilmez “Tamamen siyasi olarak değerlendirelim.” dedi.





"BUNLARI MAZUR GÖRMEYE ÇALIŞMAYIN"





Bunun üzerine Perinçek “Bunları mazur görmeye çalışmayın. Meclis Başkanı Mustafa Şentop görüyor ve söylüyor, 3-4 sene önce Cumhurbaşkanı Danışmanları bunu görüyordu. Ne oldu da 3-4 senedir göremiyorlar, bunları görmeden olur mu? Dışişleri Bakanlığımız ve hükumetin başında olan insanlar bunları göremiyor.” dedi.



