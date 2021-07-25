Samanyolu Haber /Politika / Perinçek'ten hükümeye KKTC eleştirisi /25 Temmuz 2021 20:07

Perinçek'ten hükümeye KKTC eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs için açıkladığı 'müjde'nin hayal kırıklığı olduğunu belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Maalesef hükümetimizin KKTC stratejisi yok ve müjde bir hayal kırıklığı oldu." ifadelerini kullandı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs için açıkladığı 'müjde'nin hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Müjde, KKTC'nin devlet olarak tanıtılmasıyla olur." açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü dolayısıyla ziyaret etttiği KKTC’de “müjde” olarak Metehan bölgesinde askeri alanda “külliye ve millet bahçesi” yapılacağını duyurdu.

Doğu Perinçek ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi eleştiren şu tweet'i attı:

"Maalesef hükümetimizin #KKTC stratejisi yok ve müjde bir hayal kırıklığı oldu.

Müjde, KKTC'nin devlet olarak tanıtılmasıyla olur.

Strateji, Asya'nın ortak çıkarları temelinde kurulur.

Rusya, Çin, İran ve Türk Keneşi ülkeleri KKTC'yi hemen tanır.

Peki ABD tanır mı?"



Ne olmuştu? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü dolayısıyla ziyaret etttiği KKTC’de parlamento özel oturumunda milletvekillerine seslendi. Ziyareti öncesinde KKTC’ye “müjde” vereceğini açıklayan Erdoğan konuşmasında, “KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da doğru dürüst bir parlamento binası var. Biz bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı binası için “malum İngilizlere ait bir gecekondu” ifadesini de kullanan Erdoğan, “müjde” olarak Metehan bölgesinde askeri alanda “külliye ve millet bahçesi” yapılacağını duyurdu.
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