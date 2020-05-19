Perinçek'ten Yaycı'ya istifa tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberTürk'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında Tümamiral Cihat Yaycı’nın istifasını değerlendirdi. Perinçek, ‘savaşta istifa olmaz’ dedi.







Doğu Perinçek’in değerlendirmesi şöyle:





"Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta donanmamızın ciddi tehditlerle yüz yüze geldiği bir dönemde, Türk ordusu hem içerde hem dışarda savaşırken, istifa olmaz.





Turgut Reis gemisindeki bahriyeli Recep istifa edebiliyor mu? Komutanların da savaş koşullarında silahını bırakıp kenara çekilmeleri bizim askerlik geleneklerimizde hiçbir şekilde uygun değildir.





Mustafa Kemal Atatürk Sofya’da ateşemiliter yapıldı. Koskoca komutan ateşemiliter olur mu? Gitti istifa etmedi. Cihan Savaşı başladığı zaman ben ön cephede olmak istiyorum bana görev verin dedi, onu Hayrabolu’da bir kolordu komutanı yaptılar. Gitti kolordusunda tek bir asker yok. İstifa etti mi? Çanakkale savaşında onu yedek kuvvetleri komutanı yaptılar istifa etti mi? İstifa etse Atatürk olamazdı zaten.





Asker verilen görevi yapar. Askerliğin kendine özgü koşulları vardır. Tabii ki değerli bir komutan, Türk ordusunda bütün komutanlarımız değerli. Türk ordusunda çok büyük bir temizlik yapıldı, kalan bütün komutanlar çok değerli komutanlarımız. Cihat Yaycı’da kuşkusuz o komutanlardan biridir. Ama istifa etmesi bizim ordu geleneğimize uymaz.





Türk Silahlı Kuvvetleri savaşırken herkes Genelkurmay Başkanı kesilmesin. TSK’ya hiçbir siyasi tavırla müdahale edilemez. TSK’da bir atama yapılmışsa demek ki TSK bunu uygun görmüştür.