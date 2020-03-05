12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve şu ana kadar 3 bin 500'e yakın kişinin hayatına mâl olan Koronavirüs sebebiyle dün İtalya'da bütün okullar tatil edildi.





Bir süredir İtalya'da ikamet eden tiyatrocu Serra Yılmaz, Koronavirüs salgınına dair son gelişmeleri şahsi Twitter hesabında takipçileri ile paylaştı.







SERRA YILMAZ: HER ŞEY DURDU, PERİŞANIZ!





Bir takipçisi Serra Yılmaz’a, “Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım. Aklım sizde. Hepimize geçmiş olsun.” dedi.





Yılmaz takipçisinin bu mesajına şöyle cevap verdi: “Valla bizim sektör battı. 03/04’e dek tiyatro-sinema her şey durdu. Perişanız. Ancak her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim.”