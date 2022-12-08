Peru Cumhurbaşkanı Castillo cezaevine gönderildi

NELER OLMUŞTU?

CASTILLO'NUN KARARI HÜKÜMETİNDE İSTİFALARI GETİRDİ

ORDU VE POLİS, MEVCUT ANAYASAL DÜZENE BAĞLI KALACAK

KONGRE, CASTILLO'YU GÖREVDEN ALDI

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDEN TEPKİLER

Peru'da, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, polisler eşliğinde arabaya bindirilerek, başkent Lima'ya bağlı Ate semtindeki Barbadillo Hapishanesine götürüldü.Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu." demişti.Castillo'nun kararından sonra Dışişleri Bakanı, Ekonomi ve Maliye Bakanı, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı, Çalışma Bakanı, Eğitim Bakanı, İletişim ve Ulaştırma Bakanı istifa etmişti.Castillo'nun, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtilmişti.Silahlı Kuvvetler ile polisin birlik içinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka sakin olmaları çağrısı yapılmıştı.Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.Castillo hakkında ikisi "suç örgütünün parçası olup olmadığına yönelik" 5 cezai soruşturma yürütülüyor.Başsavcılık, 12 Ekim'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.Çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Castillo, Kongre'nin kendisine darbe yapmak istediğini birçok kez söylemişti.Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun Kongre tarafından görevinden azledilip gözaltına alınmasının ardından Latin Amerika ülkeleri açıklamalarda bulundu.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Castillo'nun, siyasi ve ekonomik seçkinler tarafından kendisini zor durumda bırakacak kararlar almaya zorlandığını savundu.Obrador, "Ekonomik ve siyasi seçkinlerin çıkarları ile Pedro Castillo'nun meşru cumhurbaşkanlığı başından bu yana çatışıyor. Castillo'ya karşı çatışma ve düşmanlık atmosferi oluşturuldu ne yazık ki. Onun, düşmanlarının işine gelen talihsiz kararlar aldığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Castillo ile dayanışma içinde olduğunu belirten Obrador, Peru'dan insan haklarına saygı duyulmasını ve halkın yararına istikrarın sağlanmasını istedi.Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Twitter'daki açıklamasında, "Meksika, Peru'daki son gelişmelerden üzüntü duyuyor ve kardeş halkın iyiliği için demokrasi ve insan haklarına saygı gösterilmesini temenni ediyor." ifadesini kullandı.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tüm siyasi aktörlerin katılımıyla demokrasinin korunması çağrısında bulundu.Dışişleri Bakanlığının sitesinden ise "Kolombiya, nereden gelirse gelsin demokrasiye yönelik her türlü saldırıyı kınıyor ve demokrasinin hem cumhurbaşkanlığı hem de Kongre seçimlerinde ifade edilen halk iradesinin tanınmasını gerektirdiğini anımsıyor." açıklaması yapıldı.Açıklamada, Peru'daki siyasi olaylardan duyulan endişe dile getirilerek, Peru halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu belirtildi.Ekvador Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımında, Peru'da yaşananlardan "derin endişe" duyulduğu kaydedilerek, "Tüm politik aktörlerin demokrasi ve hukukun üstünlüğünü sürdürmeleri çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplumu Peru'daki demokratik süreci kolaylaştırmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Peru’daki siyasi durumun endişeyle takip edildiği belirtildi.Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Dina Boluarte’nin tebrik edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta aldığı ve o ülkenin anayasal çerçevesiyle bağdaşmayan tedbirler, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün geçerliliğini ihlal ediyor. Peru Kongresi'nin anayasal kararının, Peru'da demokratik devletin tam olarak işlemesini garanti altına alması bekleniyor."Arjantin Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından "Arjantin, kardeş Peru Cumhuriyeti'nin içinden geçmekte olduğu siyasi krizden duyduğu üzüntüyü ve derin endişesini dile getiriyor, tüm siyasi ve toplumsal aktörleri, demokratik kurumları, hukukun üstünlüğünü ve anayasal düzeni korumaya çağırıyor." açıklamasında bulundu.Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şili hükümeti, Peru Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu siyasi durumdan derin üzüntü duymakta ve kardeş bir ülkeyi etkileyen bu krizin demokratik mekanizmalar ve hukukun üstünlüğüne saygı yoluyla çözülebileceğine inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, siyasi krizin çözümünde insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesinin önemine değinilerek, demokrasi ile diyalog çağrısı yapıldı.Bolivya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bolivya Devleti, kardeş Peru Cumhuriyeti'ni etkileyen siyasi krizin durumuyla ilgili derin endişesini dile getiriyor ve tüm siyasi aktörleri, demokratik ilkeleri, anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü garanti etmeye çağırıyor." ifadelerine yer verildi.Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.