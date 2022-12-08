Peru Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu duyurdu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Francisco Morales, anayasaya göre Castillo'nun kararını desteklemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte'nin görevini devralması gerektiğini belirtti. Daha sonra Castillo gözaltına alındı.







Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti. Kongre'nin hükümetini hedef aldığını ifade eden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla güçler dengesini bozdu" demişti.









Cumhurbaşkanı Castillo'nun Kongre'yi feshetme kararı almasının ardından çeşitli siyasi bloklara mensup Kongre üyeleri, bu adımı "darbe" olarak niteledi.





Kongre'ye sunulan gensoru önergelerinde Castillo'nun görevde kalmasını savunan sol görüşlü Kongre üyesi Ruth Luque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir darbe düzenlendi. Benim çağrım her zaman mevcut anayasal çerçevelere saygı duymaktan yana oldu. Pedro Castillo hükümeti artık demokratik bir hükümet değildir" dedi.





Sağcı Kongre üyesi Jose Cueto da "Castillo'nun yaptığı bir darbedir. Hiç kimse gaspçı bir hükümete boyun eğmek zorunda değil. Ordu diktatörü değil, anayasayı destekleyecektir. (Castillo) Görevden alınacak ve her suçlunun yaşaması gereken kaderle yüzleşecek; ömür boyu hapis." ifadelerini kullandı.





Kongre üyelerinden Martha Moyano ise halka sakin olmaları, ordu ve güvenlik güçlerine de demokrasinin yanında yer almaları çağrısında bulundu. Hector Ventura da "Safları sıkılaştıracağız, bugün tarihin doğru tarafında yer almak bizim elimizde. Pedro Castillo'nun bu darbe girişiminin başarılı olmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.









KONGRE CASTİLLO'YU GÖREVDEN ALDI





Castillo'nun fesih kararına karşın Kongre'de oylama yapıldı. Reuters haber ajansının aktardığına göre 101'e karşı 6 oyla Castillo'nun görevden alınmasına karar verildi. Kongre Castillo'nun yardımcısı Dina Boluarte'yi göreve çağırdı.





Peru ulusal polisi, Castillo'nun görevden alınması için yapılan oylamanın ardından karakolda oturduğunu gösteren bir fotoğrafı paylaştı ve "görevlerini yerine getirmek için müdahale ettiklerini" belirtti.





Muhalefet, yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek, Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik"ten görevden azledilmesini istemişti. Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden alınması talebi, 8 Aralık 2021'de ve 29 Mart 2022'de Kongre tarafından kabul edilmemişti.





BU DURUMA NASIL GELİNDİ?





Öğretmen olan Pedro Castillo, 6 Haziran 2021'de yapılan yüzde 50.12 oyla cumhurbaşkanı seçildi.





Castillo hakkında, görevi boyunca çok sayıda suçlamayla soruşturmalar açıldı. 5 kez soruşturma açan Peru başsavcılığı son olarak Ekim 2022'de Castillo'yu yolsuzlukla suçladı.





Suçlamaları reddeden Castillo ise soruşturmalarda ifade vermeyi reddetmişti. Kongre'de yapılan oylamalarda Castillo'nun görevden azli talebi reddedilmişti.