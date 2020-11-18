Samanyolu Haber /Gündem / Peru'da 1 haftada 3 . devlet başkanı: Yeni devlet başkanı yemin etti /18 Kasım 2020 14:38

Peru'da 1 haftada 3 . devlet başkanı: Yeni devlet başkanı yemin etti

Peru'da 6 gün süren şiddetli protestolar nedeniyle dün istifa eden Merino'nun ardından Sagasti, yeni devlet başkanı olarak parlamentoda yemin etti.

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Peru parlamentosunda düzenlenen törende Francisco Sagasti, kendisine Kongre Başkan Yardımcısı Mirtha Vazquez tarafından başkanlık kuşağı takdim edilmesinin ardından yemin ederek devlet başkanlığı görevine resmen başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, parlamentoda konuşan Sagasti, gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin ailelerinden özür diledi. Peruluların büyük çoğunluğunun meşru taleplerini "tevazuyla dinlemeyi" bilmediklerini söyleyen Sagasti, "Son birkaç gündür yaşanılan olaylar gösterdi ki politika çok tahrip edildi, çoğu zaman çeşitli aktörler rakip olarak değil uzlaşmaz düşmanlar olarak hareket ettiler" dedi.

'Özel sektörü yeniden canlandırmalıyız'
Sagasti, özel sektöre ekonominin yeniden canlandırılması çağrısında bulunarak, "Pandeminin neden olduğu ciddi ekonomik ve sağlık kriziyle yüzleşmeliyiz. Ekonomiyi çok fazla etkilemeden, Covid-19'un etkilerini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

Ne olmuştu?
Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino 15 Kasım'da istifa etmişti.

İki kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı protestolar üzerine Kongrenin baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Merino'nun ardından Sagasti, tek aday olarak girdiği seçimde 97 evet, 26 hayır oyuyla Peru Kongresi tarafından ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilmişti.

Geçen haftadan bu yana Merino'nun görevi bırakmasını talep eden binlerce Vizcarra destekçisinin Lima'daki San Martin Meydanı ve Albancay Caddesi'ndeki gösterilerinde çıkan olaylarda iki kişinin ölmesi üzerine kabinedeki 18 bakandan 13'ü görevlerini bırakmıştı.
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