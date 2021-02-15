Peru'da aşı programı başlamadan aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete istifa etti

Elizabeth Astete Twitter mesajında, 22 Ocak'ta aşı denemelerinden sorumlu olan Cayetano Heredia'nın teklifiyle kendisine "denemelerden kalan aşılardan" bir doz yaptırdığını söyledi.







Astete, "Yaptığım bu ciddi hatanın farkındayım. Bu nedenle ikinci dozu yaptırmamaya karar verdim. Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum" dedi.





Peru'da dün de, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Çin aşısı (Sinopharm) yaptırdığının ortaya çıkması üzerine, Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti istifasını açıklamıştı.





Kasım'da yolsuzluk suçlamalarının ardından Kongre tarafından azledilen Vizcarra, "kimsenin sırasını almadığını, aşıyı denemeler sırasında yaptırdığını" söylemişti.



