Peru'da aşı skandalı

El Pais'te yer alan habere göre, Peru'nun kuzeyinde Amazon ormanlarının bulunduğu bölgeyi kapsayan Loreto eyaletinde bir yerel yönetici ve Evanjelik bir grubun önerisiyle, hayvanlarda parazit tedavisinde kullanılan "İvermektin" isimli ilaç, Kovid-19'a karşı etkili olduğu iddiasıyla yaklaşık 5 bin kişiye uygulandı.







Radio Ucamara Direktörü Leonardo Tello, yerel yönetim ve Evanjelik bir grubun, mayıs ayından bu yana Kovid-19 aşısıymış gibi halkı İvermektin kullanmaya çağırdığını, Nauta kentinde en az 5 bin kişinin bu ilacı kullandığını belirtti.Tello, ilacın yan etkilerini "korkunç" olarak nitelendirdi.Peru'nun en geniş eyaleti Loreto'da 300 bini yerli olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor.





Eyaletteki ilaç eksikliği, yerli halkı Kovid-19'a karşı geleneksel tıp tedavilerini kullanmaya yöneltiyor.Cuninico kabilesi şefi Wadson Trujillo Acosta da Evanjeliklerin, İvermektin ilacının kullanılmasının yasa ile onaylandığını ve ülke çapında uygulandığını söylediklerini aktardı.





Geçen hafta, Sağlık Bakanlığı İlaç Genel Müdürlüğü, hayvanlar için üretilen İvermektin ilacının yanlış kullanımı konusunda uyarıda bulunmuş, ilacın Kovid-19'a karşı kullanılmaması gerektiğini açıklamıştı.Sağlık Bakanlığının uyarısına rağmen, İvermektin'in Loreto'nun bazı bölgelerinde uygulanmaya devam ettiği biliniyor.Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra Kovid-19'dan en çok etkilenen Peru'da 8 bin 45 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 254 bin 936 kişide görüldü.



