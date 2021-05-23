Samanyolu Haber /Gündem / Pervin Buldan’dan Sedat Peker açıklaması /23 Mayıs 2021 16:37

Pervin Buldan’dan Sedat Peker açıklaması

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 1990’lı yıllarda yaşanan Kürt iş insanlarına yönelik cinayetlerin eski İçişleri Bakanı “Mehmet Ağar’ın işi” olduğunu söylemesi tartışmalara neden oldu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Peker’in öldürülen eşi Savaş Buldan’ın ismini vermesi üzerinde açıklamada bulundu.Pervin Buldan, “Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü” dedi.

Buldan, Twitter’dan şunları yazdı:

“Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü. Cinayeti işleyenler göstermelik yargılandı ve beraat etti. Şimdi yeniden başa dönüyoruz ve yargılanmaları için girişimde bulunacağız.”

Sedat Peker, yayınladığı son videosunda, 1993'te evinin önünde bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu ile 4 Haziran 1994’te “faili mechul” şekilde katledilen Savaş Buldan ve arkadaşları hakkında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT yöneticisi Korkut Eken'i işaret etmişti.

Peker, Mumcu cinayeti konusunda Mehmet Ağar için “katil” derken, Kürt iş insanlarının yönelik cinayetlerin de Ağar’ın işi olduğunu söylemişti.

Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin ve Savaş Buldan’ın isimlerini sıralayan Peker, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Böyle kaç kişi gitti. Emniyet Müdürlüğü döneminde Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin, Savaş Buldan uyuşturucu işi yapıyorlardı. Mehmet Ağar, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya... Hayır uyuşturucu işi yapıyorlardı hepsi. Hepsinden para aldı ve tüm işlerini hallediyordu. Hepsinden para aldı. En son siyasete girrdi. Hayali cumurbaşkanlığıydı. Adam oraya çıkarken geçmişi temizlemek için Tansu Hanım'ı ikna etti. Milli Güvenlik Konseyi'ne sunum yaptı. Milli Güvenlik Konseyi'nde 'devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir' diye sözlü karar çıkarıp başladılar hepsini öldürmeye. Vatan millet için değil kendi geçmişini temizlik için yaptı.”
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