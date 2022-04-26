Pervin Buldan: Gezi Parkı davasında bütün topluma gözdağı verildi

Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan’ın açıklamasından satır başları şöyle:







Kobani’de insani dayanışma ve yardımlaşmayla, Gezi’de kolektif toplumsal itirazla, sokakta kadınlarla, gençlerle, emekçilerle, siyasette ise HDP ve demokrasi güçleri ile tam bir savaş halindeler.







Gezi Davası, Kobani Davası, HDP’yi kapatma davası, siyaseti biten ancak emrindeki yargı gücü ile ayakta durmaya çalışan AKP MHP iktidarının yarattığı hukuksuzluk karanlığıdır.





Dün Gezi Davasında karar çıktı. Beraatle sonuçlanan Gezi Davasını kumpaslarla yargılamaya dönüştürürler. Kavala’ya müebbet, 7 arkadaşımıza 18 yıl ceza verdiler. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Hukuk ve adalet mücadelesinde yalnız değilsiniz. Türkiye’nin demokratik vicdanı sizinle.





AKP’NİN YÖNETTİĞİ MAHKEMELERİN KARARLARI HUKUKİ DEĞİLDİR







Gezi davasının hâkimini biliyorsunuz, AKP’nin vekil aday adayı çıktı. Kobani kumpas davasının mahkeme başkanı da çete üyesi çıkmıştı. Ortada bağımsız bir yargı yok, hukuk hiç yok, bir düşman hukuku bile kalmamış durumda.





AKP’nin ele geçirip yönettiği mahkemelerin kendileri de yargılamaları da kararları da asla hukuki değildir, siyasi kararlardır, siyasi mahkemelerdir, bu yapılan duruşmalar siyasi duruşmalardır.





Mahkeme üyesinin karara düştüğü şerh her şeyi izah ediyor. ‘Her türlü kuşkudan uzak, somut başka delil yoktur’ tespiti, hukuksuz, delilsiz yargılamanın bir kumpas olduğunu ortaya koyuyor.





Aynı kumpası biz delilsiz Kobani davasında da gördük. 20 arkadaşımızı hukuksuzca tutukladıklarını gördük, ortada bir delil yok, bir belge yok.





TOPLUMDA HUZUR BIRAKMADINIZ





Gezi’de verilen cezalar tüm topluma yönelik verilen bir gözdağı. Hak, eşitlik, özgürlük taleplerini; yargı kumpaslarıyla engelleme girişimidir. Gezi’de verilen cezanın ardan AKP Genel Başkanı, yargı mensuplarıyla iftar yemeğinde çıkıp, ‘adaletin olmadığı yerde huzur olmaz’ dedi bir de! Bunu söyleyen AİHM kararını tanımayan zihniyet!





Adalet duygusunu zedeleyen de, toplumda huzur bırakmayan da, barışı yok eden de sizin iktidarınızdır, sorumluyu başka yerlerde aramayın.

Taksim’deki toplumsal dayanışma bu ülkedeki adalet için, özgülük için asla sönmeyecek bir umuttur. Bu umudu cezalarınızla, başkanı çete üyesi, hakimi milletvekili adayı adayı olan iktidar mekanizmalarınızla asla kıramayacaksınız.