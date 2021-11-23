Samanyolu Haber /Politika / Pervin Buldan ve 12 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de /23 Kasım 2021 11:48

Pervin Buldan ve 12 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında yer aldığı, 13 milletvekili hakkındaki 16 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı.

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DHA'nın aktardığına göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekili hakkındaki 16 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HDP'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'a ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 1'er Dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı.

 13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
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