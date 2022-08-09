Pes artık: Hastadan tuvalet kâğıdı, sabun isteniyor

Tepki çeken uygulama, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşanmaya başlandı.







Sözcü'nün haberine göre bazı tetkikler için bir yılın üzerinde sonrası için gün verilen, birçok poliklinikten muayene randevusu alınamayan hastaneye tedavi için yatacak hastalara işlemleri yapılırken verilen kâğıtta şu ifadeler yer aldı:







-Hastaneye yattığınızda size gerekli olabilecek malzemeler: Tuvalet kâğıdı, kağıt veya kumaş havlu, sabun, ıslak mendil.





TEPKİ YAĞDI

Hastanenin uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı. 2018 yılında Sağlık Turizm Merkezi ruhsatı alan ve çeşitli ülkelerden hasta kabul ederek tedavisi yapılan hastanenin hastaların temizlik malzemelerini bile karşılayamayacak duruma gelmesine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, “Hizmet kalitesi sıfır. Sağlam giren, hasta çıkar. 90'ların SSK Hastanesi'ne dönmüş” şeklinde tepkisini dile getirdi.





Bir başka kullanıcı ise sağlıkta gelinen noktayı, “Savaş durumundaki hastaneler gibi hastaneler. Bu mülteci politikası devam ettikçe bu malzemeleri sağlasak bile yatacak bir hastane bulamayacağız” şeklindeki tepkisiyle görüşlerini dile getirdi.





BAŞHEKİM İSTİFA ETTİ

3 yıl öncesine kadar Türkiye'nin borcu bulunmayan sayılı üniversite hastanelerinden birisi olan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı çocuk hastanesinin çatısının, açılıştan kısa bir süre sonra çökmesiyle gündeme gelmişti.







Hastane Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, önceki yönetimden hastaneyi devralırken kasada 96.5 milyon TL bulunup, borçsuz olarak devralındığı şeklindeki açıklamaları doğrulamasının ardından çıkan tartışmalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.