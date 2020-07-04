"Pes" dedirten fotoğraf!

Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nın sahibi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a "moral vermek için" Sakarya’ya gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile şube başkanları, yemekli toplantıdan bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.





Twitter mesajı gelen tepkiler üzerine silindi.





Yaşar Coşkun, fabrikada patlamanın bir anda olduğunu belirterek önceliklerinin kayıp işçilerin bulunması olduğunu ifade etti.





Coşkun, “Hiç olmasını istemediğimiz bir olay yaşadık.” dedi.





MORAL YEMEĞİ!





Coşkun’a moral desteği vermek için Sakarya’ya geldikleri açıklanan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı şube başkanları da kaza mahallinde Yaşar Coşkun ile görüştü.





MÜSİAD yöneticileri daha sonra Bayraktepe’ye geçerek burada yemek yedi. Yemek fotoğrafı MÜSİAD Bursa Şubesi’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.





Ancak gelen tepkiler üzerine bir süre sonra silindi. Faciada 2 kişi hayatını kaybettiği, onlarca yaralı olduğu belirtilmişti. Fabrikada çalışan 50'ye yakın kişiden halen haber alınamıyor.