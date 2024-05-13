'Pes' dedirten israf: Maliyeti 274 milyon tadilatı 213 milyon

Bina tadilatı için 1 Nisan 2024’te 212 milyon 999 bin 629 TL, devletin kasasından çıktı. Genel müdürlükteki tadilat işleminin 270 gün sürmesinin planlandığı belirtildi. Binanın yaklaşık 3 yılda tadilata ihtiyaç duyması ve tadilata da neredeyse bina yapımı kadar ödeme yapılması dikkatlerden kaçmadı. Binanın yapımına ve tadilatına ödenen tutar 488 milyon TL’ye ulaştı.





Ankara’nın en lüks semtlerinden Çukurambar’da yükselen İller Bankası’nın Genel Müdürlük binası, 129 bin 966 metrekare alana yapıldı. 2018’de başlayan inşaat 3 yılda bitti. Tadilatın da 3 yıl kadar süreceği öngörülüyor...





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre kamuda tasarruf tedbirlerinin artırılacağı ve israfın önüne geçileceği konuşulurken, Ankara’da İller Bankası’nın Genel Müdürlük binası inşaatı, iş bilmezliği ve kamu kaynaklarının nasıl israf edildiğini gözler önüne serdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapım İşi için 29 Mayıs 2018’de 274 milyon 840 bin TL’lik sözleşme yapıldı.Toplam 129 bin 966 metrekare alanda yapılan binaya 2021’de İller Bankası personeli taşınırken, bu kez bina çiçek bakımıyla gündeme geldi. İller Bankası, genel müdürlük binasının içindeki çiçeklerin bakımı için 21 Nisan 2022’de 678 bin 425 TL’lik sözleşme yapıldı. Binada duvar kaplama, alçıpan tamiratı, asma tavan montajı, döşeme, halı kaplaması, parke döşemesi, banyo dolabı, banko ve kitaplık yapımı, ayakkabılık yapımı, elektronik tesisatların aralarında olduğu bir dizi tadilat için bu kez 6 mart 2024’te ihale yapıldı.AKP iktidarı döneminde şatafatlı binalara milyarlarca TL yatırıldı. 2023 yılında hükumet konakları için yaklaşık 10 milyar TL’lik sözleşme yapılırken, 2024 yılının ilk dört ayında ise konaklara ödenen tutar 3 milyar TL’ye yaklaştı. Sözleşmesi imzalanan 17 konak şöyle:¦ Osmaniye Hasanbeyli Hükümet Konağı: 66 milyon 500 bin TL.¦ Osmaniye Düziçi Hükümet Konağı: 153 milyon 649 bin TL.¦ Bingöl Adaklı Hükümet Konağı: 79 milyon 900 bin TL.¦ Balıkesir Karesi Hükümet Konağı: 172 milyon 700 bin TL.¦ Kahramanmaraş Onikişubat Hükümet Konağı: 138 milyon 738 bin TL.¦ Şanlıurfa Eyyübiye Hükümet Konağı: 213 milyon 700 bin TL.¦ Ankara Çankaya Hükümet Konağı: 203 milyon 762 bin TL.¦ Mersin Yenişehir Hükümet konağı: 154 milyon 500 bin TL.¦ Manisa Saruhanlı: 93 milyon 161 bin TL.¦ Adıyaman Tut: 69 milyon 250 bin TL.¦ Adana Saimbeyli: 58 milyon 330 bin TL.¦ Tokat Almus: 81 milyon 998 bin TL.¦ Adıyaman Sincik: 73 milyon 313 bin TL.¦ Diyarbakır Kulp: 84 milyon 500 bin TL.¦ Osmaniye Kadirli: 111 milyon 638 bin TL.¦ Şanlıurfa Birecik: 135 milyon 847 bin TL.¦ Osmaniye Bahçe: 122 milyon 400 bin TL.