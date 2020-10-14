"Pes" dedirten kararları hep o hâkim veriyor!

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürle ifade özgürlüğü kapsamına giren pek çok söz ve fiilde mahkûmiyet kararı çıkan çok sayıda davanın hâkimliğini yaptı.



İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Enis Berberoğlu’nun siyaset yapma hakkının anayasaya aykırı biçimde ortadan kaldırıldığı gerekçesiyle yeniden yargılama yapılması kararını uygulamadı.





Oybirliğiyle alınan karara mahkemenin en kıdemli hâkimi olan Akın Gürlek Başkan olarak imza attı. 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 5 Temmuz 2020’de başkan olarak atanan Gürlek, daha önce İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı idi.







2017'DE SÖZCÜ’YE VERİLEN CEZADA İMZASI VAR





Hâkim Akın Gürlek, 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde de 2017’de Sözcü yazar, muhabir ve çalışanlarına 3 yıl 6’şar aya kadar varan hapis cezası vermişti.





Mahkemenin bu kararı, dün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanınca yeniden gündeme geldi.





Gürlek, 37'nci Ağır Ceza Mahkemesine geçici olarak getirilmişti, ancak karar duruşması haftasında heyetin kalıcı başkanı olarak atandı.





Haber ajansı ANKA’nın haberine göre; Gürlek, İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hâkimi olduğu dönemde de kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada mahkumiyet ve yayın yasakları kararı vermişti.





HANGİ KARARLARA İMZA ATTI?





Gürlek’in baktığı kimi davalarda mahkemeden çıkan ve basına yansıyan kararların bir kısmı şöyle:





* CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını verdi.





* Müzisyen Atilla Taş’ı ve gazeteci Murat Aksoy’u, “cebir ve şiddet kullanarak darbeye ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla tutukladı.





* Selahattin Demirtaş’ı “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 4 yıl 8 aya, Sırrı Süreyya Önder’i de 3 yıl 6 aya mahkûm etti.





* Polis tarafından atılan gaz kapsülünün öldürdüğü Berkin Elvan’ın cenazesine katılmaktan tutuklanan sosyoloji öğrencisi Berkay Ustabaş 1 yıl boyunca tahliye edilmezken, sonuçta 5 ay hapis aldı.





* Aralarında Çağdaş Hukukçulur Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu tutuklu 17 avukat hakkında tahliye kararı verilmişken, İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanınca avukatları 11 ila 18 yıl arasında ceza verildi.





* Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR’ları davasında yargılama sırasında yurt dışına çıkan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın tüm mal varlığına el koydu. Dündar’ın 3 gayrimenkulü için kayyım atadı.





* Gazeteci Canan Coşkun’a “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.





* cumhuriyet.com.tr’nin eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Oğuz Güven de 16 Mayıs 2017’de İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesinde tutuklanması. Güven, Twitter’da 1 dakikadan daha az süre kalan silinen tweet için tutuklanarak yargılanmıştı.