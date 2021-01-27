Mühim olan zam değil, yağı bulabilmekmiş!

İğneden ipliğe her kalemde peş peşe zam gelirken, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağının fiyatının abartıldığını iddia etti.





“Mühim olan bir ürüne insanların ulaşabiliyor olması." diyen Büyükhelvacıgil, "Fiyat önemli, fakat bence ikinci derecede önemli. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülke vatandaşları ürüne ulaşamadılar. Fiyat 75 lira değil 59 lira dolayında...” dedi.







RS FM’de "Atilla Güner’le Akşam Postası" programına katılan Büyükhelvacıgil, sorulara şöyle cevap verdi.





Biz ay çiçek yağında kendimize yetemiyor muyuz?





Maalesef uzun yıllardır ayçiçek yağını ithal etmek zorunda kalıyoruz. 2019’da rekoltemiz 1,5 milyon ton civarındaydı, bu yıl 1,3 milyon ton oldu. Asgari olarak 2,5 milyon ton lazım.





Biz dünyanın bir numaralı ayçiçek ithalatçısı bir ülkeyiz. 2020 yılı mayıs ayında 690 dolar olan ham yağ fiyatları bugün itibarıyla 1.325 civarında. Dolar düşse de bir şey ifade etmiyor, çünkü ürünün değeri yükseldi.





Küçük bir artıştan bahsetmiyoruz dolar düşmesine rağmen yüzde 100’den fazla bir fiyat artışı var?







Mühim olan bir ürüne insanların ulaşabiliyor olması. Fiyat önemli ama bence ikinci derecede önemli. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülke vatandaşları ürüne ulaşamadılar. Bizim raflarımızda bu ülkenin kıymetli tüketicileri çok rahat ürüne ulaşabildiler, her an satın alabildiler.





5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 85 LİRA DEĞİL, 59 LİRAYMIŞ!





Sanki 25 lirayken 26,5 olmuş onu konuşuyoruz gibi. 85 lira fiyattan bahsediyoruz. Dinleyenler bir çözüm duymak istiyor canları yanmış...







Marketlerde ayçiçek yağı 85 lira değil, 59 lira bir kere. Marketlerin giriş fiyatlarına göre, kâr oranlarına göre farklılık olabilir.





Yağ, un ve şeker temel gıda maddesi olduğu için üretimden tüketiciye giden kanallarda da en uygun imkânlarla sunulur. Bir market belki 20 bin çeşit ürün satıyor, fakat en az kârla sattığı ürünler yağ, un ve şekerdir.