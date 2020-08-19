Pes! Devletin Korona testi alımında büyük vurgun

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yerli Kovid-19 test kitlerine ilişkin tartışmaların yaşandığı dönemde kitlerin bakanlığa 4 ay arayla 6 kat fiyat farkıyla satıldığını belirtti. Sağlık Bakanı’nın Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ihalesiyle alınan kitlerin fiyatını açıkladığını ancak mart ayında USHAŞ’tan alınan aynı kitin fiyatından bahsetmediğini ifade eden Emir, “9 TL’lik kitin 9 dolara yani o dönem ki kurla yaklaşık 60 TL’den alındığını duyuyoruz. Bu iddia doğruysa devletin 100 milyon TL’ye yakın zararı olabilir” dedi.







9 TL’LİK TEST KİTİ, 9 DOLARA ALINMIŞ





Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’ya konuşan Emir, Sağlık Bakanı’nın test kitlerinin tanesinin 9.8 TL’den alındığını açıkladığını hatırlatarak, ancak bunun temmuz ayında 2 milyon kit alımı için yapılan DMO’nun ihale fiyatı olduğuna dikkat çekti. Emir, “Biz de zaten bunu soruyoruz. Temmuz ayında tanesine 9.8 TL verdiğiniz aynı kiti bundan dört ay önce USHAŞ’tan neden çok daha pahalıya aldınız. 9 TL’lik kitin o dönem yaklaşık 9 dolardan yani o günkü kurla 60 TL’den alındığını duyuyoruz. Bu iddia doğruysa 2 milyonun üzerinde kitin yaklaşık 6-7 katlık bir fiyat farkıyla alınmış olduğu ve devletin burada 100 milyon TL’ye kadar zarara uğramış olabileceği ortaya çıkıyor” dedi.





BAKANLIK İDDİALARA SESSİZ





Emir, test kitinin alım sürecine yönelik iddiaların halen yanıtsız kaldığını ve bu konuda defalarca soru önergesi vermiş olmasına karşın, bakanlığın ısrarla bu konuda yanıt vermediğine dikkat çekti. Pandemi sürecinin başında Türkiye’nin Çin’den test kiti ithal ettiğini, daha sonra Bioeksen firmasının ürettiği test kitlerinin kullanılmaya başlandığını hatırlatan Emir, “Bioeksen firmasının ürettiği kiti, USHAŞ aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na satılmış ancak o dönem kitin kaç paradan alındığı açıklanmamıştı. Biz de neden tek bir firmada ısrar edildiğini, USHAŞ’ın Bioeksen’den kitin tanesini kaç paraya aldığını ve bakanlığa kaç paraya sattığını sormuştuk” dedi.