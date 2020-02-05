Pes... KHK'yla boşalttığı kadrolara çoluk çocuğunu yerleştirdi

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi aynı zamanda eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz’ın 2 oğlunu, kızını, damadını ve 2 gelinini fakültedeki akademik kadrolara aldığı ileri sürüldü.





Kadrolaşma iddialarına tepki gösteren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demir, “Ne yazık ki KHK ile muhalif akademisyenleri ihraç ederek akademik kadrolara kendilerine yakın kişileri aldılar” dedi.





Yılmaz’ın oğlu Zülfikar Yılmaz, kızı Fatma Yılmaz ve damadı Emre Aydın’ın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nın akademik kadrosunda, oğlu Kamil Yılmaz’ın ise çocuk sağlığı ve hastalıkları Ana bilim Dalında öğretim üyesi olduğu biliniyordu. Yılmaz’ın gelini Süreyya Yılmaz’ın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde, bir diğer gelini Deniz Yılmaz’ın ise aynı üniversitede tıbbi patoloji ana Bilim dalında görev yaptığı ortaya çıktı.





Cumhuriyet‘ten Seyhan Avşar’ın haberine göre telefonla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana bilim dalının defalarca kez aranmasına rağmen Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz’a ulaşılamadı. Üniversiteden ulaşılan bir yetkili ise Mehmet Emin Yılmaz’ın gelinlerinin akademik kadro içerisinde yer aldığını doğruladı.





Akademideki kadrolaşmalara ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demir şunları söyledi:





“Ne yazık ki KHK ile binlerce akademisyen haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edildi. Kendilerinden olmayan, muhalif olan kim varsa ihraç ettiler. Boşalan akademik kadrolara kendilerine yakın kişiler alındı. Niteliğin ve liyakatin olmadığı kişiye özel akademik kadroların açıldığı bir süreç yaşıyoruz. Akademinin en önemli özelliği etiktir. Bu akademiyi akademi yapan bir ölçüttür. Son yıllarda ise bu ölçütün ortadan kalktığını Dicle Üniversitesi’nde olduğu gibi başka birçok üniversitede gördük. Görmeye devam ediyoruz.