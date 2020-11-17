Pes... Kıbrıs'a 6 ayrı özel uçakla gittiler

Devletin zirvesinde bulunanların savurganlığı artık tahammül sınırlarını zorlar hale geldi.





Bahçeli'yle KKTC'ye giden ve Maraş bölgesini gezen Tayyip Erdoğan ve bakanlarının seyahati için ayrılan kaynak bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi.





"HER BİRİ AYRI UÇAKLA GİTTİ, 6 UÇAK KALDIRDILAR"





Kılıçdaroğlu bu seyahat için tam 6 uçak kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı:





"Vatandaşın önüne acı reçete koyarız diyor hâlâ sarayda israf yapmaya devam ediyor. Örnek vereceğim; Kıbrıs'a gittiler. Gitmeliler mi evet gitmeliler. Yavru vatan bağımsızlık için mücadele ediyor. Onların cumhuriyet bayramında bu ülkenin cumhurbaşkanının gitmesi güzel bir şey. Biz oraya piknik yapmaya gideceğiz dediler. Devletin itibarına bakar mısınız? Onlar cumhuriyet bayramını kutluyor, onlar piknik yapmaya gidiyorlar. Nasıl gidiyorlar? Bir uçak Erdoğan için. Bir başka uçak Bahçeli için. Bir başka uçak bakanlar ve heyetler için. Mevlüt Çavuşoğlu için ayrı bir uçak. İki uçak da korumalar. Hani bizde bir söz var ya; ayranı yok içmeye diye. Vallahi, de ayranı yok! Bu ülkede konteynerlerden beslenen milyonlar hiç aklınıza gelmiyor mu? Sizce vicdan, ahlak, adalet duygusu, ekonomi anlayışı var mı? Nedir bu savurganlık ya. Gittiler oraya Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etmediler. Sen oraya gidip piknik yapıyorsan unutma onu sana sağlayan kişinin adı Bülent Ecevit'tir. "