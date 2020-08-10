Peş peşe istifalar...

Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najem, Beyrut'taki patlama ve onu takiben meydana gelen protestolar gerekçesiyle istifasını sunduğunu açıkladı.





Najem, patlama sonrası görevi bırakan üçüncü bakan oldu. Dün, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ile Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa ettiklerini duyurmuştu.





Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najem (solda) istifa etti.





Facianın ihmaller zinciri sonucu gerçekleştiğini belirten beş milletvekili de hafta sonu yasamadaki görevlerinden ayrılma kararı aldıklarını bildirmişti.





158 KİŞİ ÖLDÜ, BİNLERCE YARALI VAR





Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.





Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen 3 bin tona yakın amonyum nitrat (gübre ve patlayıcı madde imalatında kullanılan ham madde) sebebiyle yaşandığı açıklandı.





Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin akabinde en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.





Hükûmet, facianın fâillerinin araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.