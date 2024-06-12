Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı. Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.









Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 36°CAz bulutluDENİZLİ °C, 43°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 44°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 34°CAz bulutluKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE °C, 38°CAz bulutluSİNOP °C, 30°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 37°CAz bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı bulutluKARS °C, 25°CParçalı bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutluVAN °C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık