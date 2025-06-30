Peş peşe yangınlar çıkıyor: 50 bin kişi tahliye edildi, komandolar harekete geçti

Oto galerici Uğurcan Sırmalı, "Yangını duyduğumuz anda iş yerine koştuk. Kaos ortamı vardı. Arabayla kaçarken kaza yapan, hatta kalp krizi geçiren oldu. Adeta mahşer yeriydi" dedi.









AFAD: 60 Milyon TL Acil Yardım Ödeneği Gönderildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay’daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yoğun rüzgar nedeniyle hava araçlarımız müdahale edemiyor" dedi. Manisa Akhisar’da da ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirten Bakan Yumaklı, “Rüzgar şartları elverirse gün bitmeden olumlu haberler vermeyi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.





1 Haziran’dan bu yana Türkiye genelinde 569 orman yangını meydana gelirken, özellikle İzmir, Bilecik ve Hatay’da alevlerin önü kesilemiyor. Yangınlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere yerleştirildi” dedi.Yangın tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde jandarma komandolar 24 saat esasına göre devriye görevi yürütüyor. AFAD, tüm ekiplerin sahada görevde olduğunu ve tahliye işlemlerinin hızla sürdüğünü açıkladı.İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir tesisteki atıkların yakılması sonucu çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Aynı bölgede, evini benzin dökerek ateşe veren H.Ö. isimli şahsın çıkardığı yangınla birleşen alevler, çevredeki oto galeri sitelerini de etkiledi. Gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, bölge esnafı büyük maddi zarar gördü.Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi’nde kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem karadan müdahale başlatıldı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu.AFAD tarafından yapılan açıklamada, 41 yerleşim yerinden toplam 50 binin üzerinde vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Açıklamaya göre; Sakarya’da 230, Bilecik’te 609, Manisa Akhisar’da 2.936, İzmir Seferihisar’da 42.300 ve Hatay’da 1.500 kişi güvenli bölgelere alındı.AFAD, Bilecik ve İzmir valiliklerine 30’ar milyon TL olmak üzere toplamda 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini açıkladı. Konteyner talep etmeyen ailelere 162 bin TL, konteyner talep edenlere ise 72 bin TL nakdi yardım yapılacağı duyuruldu.Bakan Yumaklı, Seferihisar’daki yangının hala kontrol altına alınamadığını, Muğla Bodrum’da ise yangının orman dışı alanda başlayarak ormana sıçradığını bildirdi. Yangınla mücadelede kara ve hava gücü açısından Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesine ulaşıldığını ifade eden Yumaklı, asıl başarının yangını söndürmek değil, hiç çıkmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Ülkemiz genelinde son 3 günde (Cuma, Cumartesi ve Pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259’u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.Müdahalesine devam edilen yangınlar;* İzmir-Menderes-Kuyucak* İzmir-Seferihisar-Doğanbey* Manisa-Akhisar-Doğankaya* Hatay-Antakya-Üçgedikİzmir’deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1.000’den fazla personelle müdahale edilmektedir.Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.