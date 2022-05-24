Samanyolu Haber /Gündem / Peş peşe yaptırım uygulamıştı: Almanya'dan Rusya kararı /24 Mayıs 2022 14:03

Peş peşe yaptırım uygulamıştı: Almanya'dan Rusya kararı

Almanya hükümeti, Rusya'da kapanan uluslararası şirketlerin kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getireceğini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu Almanya başta olmak üzere Batılı ülkeler Moskova'ya yaptırım uygulamıştı. 

Avrupa'nın lokomotifi Almanya'dan U dönüşü geldi.

Almanya hükmeti, Rusya'da kapanan uluslararası şirketlerin kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getireceğini duyurdu.

Almanya Federal İstihdam Kurumu (Arbeitsamt), Rusya- Ukrayna çatışmasından dolayı 'uluslararası şirketlerin' Rusya'dan çekildiğine dikkat çekerek bu kuruluşların kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı tanınacağı belirtildi.

Açıklamada "Rusya'da çalışan uzmanlarınıza Rusya'dan veya başka ülkelerden Almanya'ya giriş imkanı verilmelidir" denildi.

30 Eylül'e kadar devam edecek uygulama kapsamında Rusya faaliyetini durduran şirketlerin yılda en az 44 bin Euro kazanan kalifiye Rus çalışanları, Almanya'da çalışabilecek.

Federal İstihdam Kurumu tarafından başvuracak kişilerin 'kalifiye işçiler veya bilgi ve iletişim teknolojisi konusunda kapsamlı profesyonel bilgiye veya şirkete ait özel bilgiye sahip çalışanlar' olması gerektiği belirtildi.
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