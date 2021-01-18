Samanyolu Haber /Ekonomi / Pes! Tarihi başarısızlıkta övündüğü şeye bakın /18 Ocak 2021 10:34

Pes! Tarihi başarısızlıkta övündüğü şeye bakın

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Cumhuriyet tarihinin bütçe açığı rekorunu kıran hükûmetin 2020 yılı için belirledikleri açığın 239,2 milyar liranın altında gerçekleştiğini belirterek, "66,5 milyar lira tasarruf sağlandık." dedi.

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Elvan, şahsi Twitter hesabında "pes"dedirten bir tweet paylaştı.

TARİHİ REKOR

2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını öne süren Elvan, Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını göz ardı etti.

ASLINDA YILBAŞINDAKİ ASIL HEDEFİN 33,8 MİLYAR ÜSTÜNDE

Bütçe açığının yıl başında 138,9 milyar lira hedefinin 33,8 milyar lira üzerinde gerçekleştiğinden bahsetmeyen bakan Elvan akıllara durgunluk veren bir başarı hikâyesi çıkardı. 

Bütçe 2019 yılında 123,4 milyar TL açık vermişti.



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