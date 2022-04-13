Samanyolu Haber /Dünya / Peskov Biden'ın 'soykırım' iddiasını cevapları: Kabul edilemez /13 Nisan 2022 21:55

Peskov Biden'ın 'soykırım' iddiasını cevapları: Kabul edilemez

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelttiği soykırım iddiaları konusunda bir soruya cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un söz konusu bu suçlamayı kesinlikle kabul edilemez olarak nitelendirdiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelttiği soykırım iddialarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Günlük basın toplantısında Peskov'a Biden'ın Rusya'nın Ukraynalılara soykırım yaptığı yönündeki iddiaları soruldu.

Peskov, "Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz, durumu böyle bir çarpıtma girişiminin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Üstelik daha önce de belirttiğimiz gibi muhtemelen bu, modern ve yakın tarih boyunca bilindik eylemleri gerçekleştiren bir ülke olan ABD'nin başkanı için de kabul edilebilir değildir" yanıtını verdi.

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