Peskov Biden'ın 'soykırım' iddiasını cevapları: Kabul edilemez

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelttiği soykırım iddialarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelttiği soykırım iddialarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.





Günlük basın toplantısında Peskov'a Biden'ın Rusya'nın Ukraynalılara soykırım yaptığı yönündeki iddiaları soruldu.





Peskov, "Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz, durumu böyle bir çarpıtma girişiminin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Üstelik daha önce de belirttiğimiz gibi muhtemelen bu, modern ve yakın tarih boyunca bilindik eylemleri gerçekleştiren bir ülke olan ABD'nin başkanı için de kabul edilebilir değildir" yanıtını verdi.



