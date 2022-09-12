Peskov Rusya'nın o noktadaki askerlerini çekmeyeceğini açıkladı

Ukrayna'da Rusya saldırısı altında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali konusunda bir açıklamada bulunduğu belirtilen Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un Moskova yönetiminin bu noktadaki askerlerini geri çekmeyeceğini belirttiği ifade edildi.Olası bir saldırı sonucu santralde nükleer sızıntı yaşanmasından endişe ediliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Dmitri Peskov, ülkesinin, Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini çekmeyeceğini söyledi.Peskov, bunun henüz söz konusu olmadığını belirterek, asıl meselenin "Ukrayna'nın bölgeye yönelik bombardımanlarını durdurmasının" olduğunu kaydetti.Peskov, "Şimdi asıl mesele, Ukrayna tarafını, çok üzücü ve felaketle dolu olan bu santralin bulunduğu topraklarda barbarca bombardımanını durdurmaya zorlamalıyız" dedi.