Pestisitler: İlaç mı zehir mi?

Pestisitler kimilerine göre tarım ilacı, kimilerine göre ise tarım zehri… Kullanım amacı sebze ve meyveleri böcek ve haşere gibi istenmeyen varlıklardan uzak tutmak. Fakat pestisitlerin insanlara da zararları var. Gıda Mühendisi Bülent Şık, "Pestisitler büyük bir çoğunluğu zehirli olan kimyevi maddelerdir. Tarımsal üretimlerde yetiştirilen gıdalarda kalıntı bırakır. Biz bu gıdaları yediğimiz zaman kalıntıları bünyemize almış oluruz" diye anlatıyor.





DW Türkçe'ye konuşan Şık; pestisitlerin kalp, karaciğer, böbrek gibi hedef bir organa ya da endokrin ve üreme sistemine zarar verebileceğini söylüyor. Şık, ayrıca çocuklarda nörolojik gelişim bozukluklarıyla birlikte hematolojik hastalıkların, çocukluk çağı kanserlerinin pestisite bağlı gelişebileceğini ifade ediyor.



