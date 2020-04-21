Samanyolu Haber /Gündem / Petrol 1 kuruşa inse Türkiye’de benzin kaç lira olur? /21 Nisan 2020 10:41

Petrol 1 kuruşa inse Türkiye’de benzin kaç lira olur?

ABD'de petrolün fiyatının vadeli işlemlerde sıfır doların altında işlem görmesi dikkat çekti. Petrolün fiyatı 1 kuruşa inse bile Türkiye akaryakıtta maktu ÖTV alınıp onun da KDV'si hesaplandığı için 1 litre benzin 2.97 TL'den aşağı satılamıyor.

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Petrolden kaçan işlemciler tarihte ilk defa ABD vadeli petrol fiyatlarının eksiye düşmesine neden olurken corona virüsü salgını nedeniyle petrol ihtiyacının ne denli düştüğü ve çıkarılan petrolü depolayacak yer bile kalmadığı da gözler önüne serilmiş oldu.

İşlemciler vadesi Salı günü dolan Mayıs vadeli ABD tipi ham petrol kontratlarında dün sert satışa geçti. Gün içerisinde bir süreliğine de olsa fiyat eksi 40 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrol vadeli işlemleri borsa kapandığında %305 değer kaybederek eksi 37.63 dolar seviyesindeydi.

ABD hafif ham petrolünün Mayıs vadeli varil fiyatının eksiye düşmesinin ardından yaklaşık 39 dolar yükseldi ancak hala varil başına 1.76 dolarda bulunuyor.

ŞİMDİLİK TÜRKİYE’Yİ ETKİLEMEYECEK
Sozcu.com.tr’ye konuşan enerji piyasası uzmanları ABD vadeli petrol işlemlerindeki hareketlerin doğrudan Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeyeceğini belirtiliyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları CIF MED Genova/Lavera benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim izlenerek belirleniyor.

1 KURUŞ OLSA MOTORİN 2.41 TL’DEN AŞAĞI OLMAZ
Peki ya petrol 1 kuruşa inse Türkiye’de benzin kaç para olur? Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl petrol fiyatı 1 kuruşa inse bile Türkiye’de akaryakıtta maktu ÖTV alınıp onun da KDV’si hesaplandığı için 1 litre benzinin 2.97, 1 litre motorinin ise 2.41 liradan daha düşük fiyata satılamayacağını söyledi.
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