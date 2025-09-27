Petrol akışı yeniden başladı 3 milyar dolarlık zarar dikkatlerden kaçmadı





CHP’Lİ YAVUZYILMAZ’DAN 3 MİLYAR DOLARLIK ZARAR İDDİASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışının bu sabah itibarıyla yeniden başladığını duyurdu. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ise AKP’nin geçmişte hattaki “karanlık petrol ticareti” nedeniyle Türkiye’ye 3 milyar dolarlık zarar yazıldığını öne sürdü.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.Bayraktar, “6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023’te BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır” dedi.Irak resmi haber ajansı İNA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) sahalardan çıkarılan petrolün ihracatına başlandığını duyurdu. Rudaw televizyonu da Fişhabur’daki törende IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin hazır bulunduğunu bildirdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de IKBY’de üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini açıklamıştı.CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP hükümetinin boru hattındaki geçmiş uygulamaları nedeniyle Türkiye’nin ağır bedeller ödediğini savundu.Yavuzyılmaz, “AKP, Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmaksızın yıllarca petrol taşıdı. Bu taşıma ücretleri BOTAŞ’a bağlı şirketler üzerinden Jersey Adası’ndaki gizli hesaplara aktarıldı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin 21 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2018 dönemine ilişkin Türkiye’ye verdiği ceza net 1 milyar 471 milyon dolardır. 2018-2023 arasındaki usulsüzlüklerle ilgili ikinci tahkim davası ise sürüyor” ifadelerini kullandı.CHP’li yönetici, buna ilaveten Jersey Adası’nda 1 milyar doların üzerinde bir paranın kaybolduğunu iddia ederek, toplam zararın yaklaşık 3 milyar dolar (güncel kurla 125 milyar lira) olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, “Biz iktidara gelir gelmez bu zararları, Cumhurbaşkanı ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz” dedi.