Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatı çakıldı, motorine zam yapıldı /30 Mart 2020 18:07

Petrol fiyatı çakıldı, motorine zam yapıldı

Petrol fiyatının 20 dolara kadar düştüğü bir günde motorine 6 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte dizelin litresi benzine 15 kuruş fark attı.

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31 Mart Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam, benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı.

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.

PETROL FİYATI SON 17 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Petrol ihraç eden ülkelerin üye olduğu OPEC'in son  toplantısından üretim kısıtlması çıkmaması üzerine 3 haftadır inişe geçen Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı 24 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol bugün 20 dolara kadar düştü.

Koronavirüs'ün dünyanın dört bir yanında artan etkilerinin, günlük küresel petrol talebini 15 ila 20 milyon varil azaltacağı tahmin ediliyor.
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