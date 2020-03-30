Petrol fiyatı çakıldı, motorine zam yapıldı

31 Mart Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam, benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı.





Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.







Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.





PETROL FİYATI SON 17 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ





Petrol ihraç eden ülkelerin üye olduğu OPEC'in son toplantısından üretim kısıtlması çıkmaması üzerine 3 haftadır inişe geçen Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı 24 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol bugün 20 dolara kadar düştü.





Koronavirüs'ün dünyanın dört bir yanında artan etkilerinin, günlük küresel petrol talebini 15 ila 20 milyon varil azaltacağı tahmin ediliyor.