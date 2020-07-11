Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları astronomik rakamlara çıkabilir /11 Temmuz 2020 10:30

Petrol fiyatları astronomik rakamlara çıkabilir

Wall Street Journal (WSJ), yılın başından bu yana oynak şekilde seyreden petrol fiyatının varil başına 100 doların üzerine çıkabileceğini, 2025 yılına kadar ise 150 dolara yükselebileceğini yazdı.

SHABER3.COM

WSJ görüşlerine başvurduğu analistlerin tahminlerine dayanarak, hidrokarbon üretimine yapılan yatırımlarda düşüş olacağı ve bunun da fiyatların yükselmesine neden olacağını belirtti.

WSJ’ye konuşan Northern Trace Capital'in yatırım direktörü Trevor Woods, “Bu tür finansal baskılar giderek artacaktır. Bazı üreticilerin ürünlerini pazarlamaları gerçekten zor olacak” dedi.

Nisan ayında, ABD petrol şirketi ExxonMobil, düşük hammadde fiyatları nedeniyle sermaye harcamalarını yüzde 30 ve işletme maliyetlerini yüzde 15 azaltacağını açıklamıştı. İngiliz British Petroleum (BP) ise 1 Nisan’da sermaye harcamaları tahminini dörtte bir oranında düşürmüştü.

JPMorgan analisti Christian Malek’e göre, yatırımların azaltılması petrol üretiminin üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak. Üretim günde beş milyon varil, yani kriz öncesi seviyenin yüzde 5’i oranında azalacak. 2030 yılına kadar arz ve talebin dengeye ulaşması için yaklaşık 625 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması gerekecek ve bu da fiyatların artmasına neden olacak.

Diğer analistlere göre ise, hammaddeye olan talep artmayacak ve böylece fiyatlar düşük seviyede kalmaya devam edecek. Uzmanların çoğu, fiyatların daha uzun bir süre üreticilere talebi karşılamak için gerekli olan hidrokarbon miktarını çıkararak kar elde etme fırsatı verecek seviyede olacağını düşünüyor. Diğer yandan, koronavirüs pandemisinin tahminleri zorlaştırdığı koşullarda yatırımcılar, gelecekteki tüketici tercihleri ve daha temiz enerji kaynaklarına geçişin geleceği noktadan emin olamıyor.

Petrolün varil fiyatı pandemi sürecinin başında, 1 Nisan'da 20 dolara kadar düşmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petrol fiyatları astronomik rakamlara çıkabilir Sonraki Haber >>

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

Sırbistan karıştı

Sırbistan karıştı

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:44