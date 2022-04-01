Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları hızla düşüyor /01 Nisan 2022 10:26

Petrol fiyatları hızla düşüyor

Dün 112,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,71 dolar seviyesine düştü. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış yapma kararı etkili oldu.

Petrol fiyatları hızla düşüyor



Dün 112,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,71 dolar seviyesine düştü. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 99,23 dolardan alıcı buluyor. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış yapma kararı etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay içinde günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını açıkladı. Mayıs'ta başlayacak petrol satışı, ülkenin stratejik petrol rezervlerinden bugüne kadar piyasaya sunulan en büyük satış olarak dikkati çekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansının çağrısı üzerine üye ülkelerin bakanlarının bugün olağanüstü toplanması bekleniyor. Piyasalarda toplantıdan olası bir rezervden satış kararı çıkabileceği beklentileri artarken, bu durum fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 104,19 ile 105,58 dolar aralığının direnç, 102,80 ile 101,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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