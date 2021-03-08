Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları pandemi öncesine döndü: 70 dolar /08 Mart 2021 10:49

Petrol fiyatları pandemi öncesine döndü: 70 dolar

Brent tipi ham petrol 8 Ocak 2020'den beri ilk kez 70 doları aştı.

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Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. Saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynak petrol üretiminin saldırıdan etkilenmediğini bildirdi. Ancak saldırıyı üstlenen Yemen’deki İran destekli Husiler ile gerilimin yeniden tırmanması, petrol fiyatlarını 70 doların üzerine taşıdı.

Goldman Sachs ise küresel gösterge olan Brent petrolün üçüncü çeyrekte varil başına 80 doları görmesini bekliyor.
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