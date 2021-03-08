Petrol fiyatları pandemi öncesine döndü: 70 dolar

Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. Saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynak petrol üretiminin saldırıdan etkilenmediğini bildirdi. Ancak saldırıyı üstlenen Yemen’deki İran destekli Husiler ile gerilimin yeniden tırmanması, petrol fiyatlarını 70 doların üzerine taşıdı.







Goldman Sachs ise küresel gösterge olan Brent petrolün üçüncü çeyrekte varil başına 80 doları görmesini bekliyor.