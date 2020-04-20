Petrol fiyatları son 21 yılın dip rakamlarında

Vadeli petrol kontratları New York'ta, OPEC+ koalisyonu ve diğer üreticilerin üretim kısıntısı anlaşmasının küresel ekonominin durma noktasına gelmesinden dolayı talepteki çöküşü dengeleyememesi ile birlikte geçen hafta değerinin beşte birini yitirmesinin ardından yüzde 16 düşerek varil başına 15 dolar civarına indi.



Brent petrolse %1 düşüşle 27,80 dolar olurken WTI %5,03 kayıpla 23,77 dolara geriledi.





Ülkelerin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinayı uzatmaya devam etmesi ve ekonomilerin daralması nedeniyle yatırımcılar, OPEC+’ın yaklaşık 10 milyon varillik üretim kesintisinin arz bolluğunu azaltacağına hala ikna olmuş durumda değil.





Vanda Insights kurucusu Vandana Hari Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “cari fiyatlar, petrol fiyatlarının bir kez daha virüsün insafına kalmasıyla OPEC+ kesintilerinin geçici bir etkisi olduğunu kanıtladı” dedi. “ABD’de karantinaların kaldırılana kadar petrol daha da düşebilir veya mevcut seviyeler civarında dar bir aralıkta olmaya devam edebilir.”





Fat Prophets kaynak analisti David Lennox da Hari’ye katılıyor.





“Gördüğümüz veya göreceğimizi var saydığımız üretim kesintisi, Covid-19’un yok ettiği günlük 25-30 milyon varillik bir talep kaybını karşılamaya yeterli değil. Talepte yaşanacak kaybın boyutunu görmek için Covid-19’un küresel olarak pik yapmasını beklemeliyiz.”





Ülkelerin depolama kapasitesinin hızla tükendiğine dair endişeler de var.





Avustralya & Yeni Zelanda Bankacılık Grubu bir yazıda, Mart başından bu yana Cushing stoklarının yaklaşık %50 artmasıyla “ABD’deki depolama tesislerinin yakında kapasitesine ulaşacağı endişeleri artmaya devam ediyor” dedi.





Ancak “bu yılın sonlarında bir toparlanma olacağı umudunu koruyoruz” diye ekledi.





Diğer yandan Asya’nın Singapur petrol merkezinde Hin Leong Trading, vadeli işlemlerden dolayı yaklaşık 800 milyon dolarlık zarara uğradığı iddiaları üzerine alacaklılarından mahkeme koruması talep etti.