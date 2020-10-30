Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları son 5 ayın en düşüğünde /30 Ekim 2020 13:43

Petrol fiyatları son 5 ayın en düşüğünde

Covid-19 salgını döneminde son yılların en düşük seviyelerine gerileyen küresel petrol fiyatları olumsuz seyrini sürdürerek cuma günü yüzde 1 oranında azalarak son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

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Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Covid-19 vakalarındaki artışın yakıt tüketimine zarar verebileceğine dair artan endişeler nedeniyle son 3 gündür değer kaybını sürdüren Brent ham petrolünün varil fiyatı 51 centlik düşüşle 37.14 doları gördü.

Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 1.3 oranında düşüş kaydederek varil fiyatı 35.69 dolardan alıcı buldu. Bu rakam temmuz ayından bu yana kayda geçen en düşük WTI varil fiyatı olarak da kayıtlara geçti.

Son aylardaki gelişmeler üzerine OPEC ülkeleri ve Rusya'nın Libya'daki petrol üretim miktarının artmasıyla birlikte ocak ayında bir toplantı yapacağı ve toplamda günlük üretimi 2 milyon varil artıracağı kaydedildi.

Dünyadaki petrol üretiminin büyük bir çoğunlunu yapan Suudi Arabistan ve Rusya, Covid-19 salgını döneminde günlük üretimi 7.7 milyon varil azaltmıştı. İki ülkenin 2021 yılında da bu kararına uyacağı ve üretimi düşük tutacağı tahmin ediliyor.
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