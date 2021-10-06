Petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde

Pandemi döneminde karantina ve kapanmalar nedeniyle düşüş gösteren petrol fiyatları yapılan zamlarla birlikte son yılların en yüksek fiyatlarına yükseldi. Fiyatların başta gıda ürünleri olmak üzere gelecek yüksek zamlarla birlikte yaşama olumsuz etkisi endişe yaratıyor.





Petrol, küresel enerji krizinin ortasında piyasanın sıkılaşmaya devam etmesiyle yedi yılın en yükseğine yükseldildi





Petrol, küresel enerji krizinin ortasında piyasanın sıkılaşmaya devam etmesiyle yedi yılın en yükseğine yükseldikten sonra kazançlarını genişletti.





New York’taki vadeli işlemler, son dört seansta neredeyse %6 yükseldikten sonra varil başına 80 dolara doğru tırmandı. Fiyatlar, artan doğal gaz fiyatlarının kış öncesinde ham petrol ve petrol ürünlerine daha fazla talep oluşturmasıyla Salı günü 2014’ten bu yana en yüksek seviyede kapandı. Pazartesi günü yapılan OPEC+ toplantısında kötüleşen enerji krizine rağmen arzda sadece kademeli artış açıklaması fiyat artışlarına güç vermekte.





Gaz krizinin petrol talebini şimdiden artırdığını söyleyen Saudi Aramco, OPEC+ kararından sonra Asya’ya yönelik tüm ham petrollerinin fiyatlarını düşürdü. Müzakerelerin hassasiyeti nedeniyle kimliklerinin açıklanmamasını isteyen kişilere göre, en az dört Asyalı alıcı Kasım ayında yüklenen kargoların tam tedarikini talep edecek.





Ida Kasırgası’nın ardından Meksika Körfezi’nde yaşanan arz kesintisi ile salgından kaynaklanan ekonomik toparlanma da pazarın sıkılaşmasına katkıda bulundu. Goldman Sachs Group Inc., yüksek doğal gaz fiyatlarıyla boğuşan kamu hizmetlerinin petrole geçerken talebi artırdığını, yükske kömür fiyatlarının da sıkışıklığı büyüttüğünü not ederken bu yılın sonlarında petrol talebinin günde fazladan 650 bin varil olacağını öngördü.





Samsung Futures Inc. kıdemli emtia analisti Kim Kwangrae, “Sıkı arz görünümü ve küresel enerji krizi nedeniyle alternatif yakıt arayışında olan Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen ekstra petrol talebi fiyatları yükseltti. 80 dolar seviyesindeki petrol, Amerikan hükümetinin verileri ham stokların beklentilere göre tırmandığını gösterirse potansiyel olarak bir satışa yol açacaktır” dedi.





Kasım teslimatı için West Texas Intermediate, Salı günü %1,7 tırmandıktan sonra Londra’da saat 7:47’de New York Mercantile Exchange’de % 0.m.5 artarak varil başına 79.33 dolara yükseldi.





Aralık vadeli Brent, Salı günü %1,6 değer kazandıktan sonra ICE Futures Europe borsasında %0,5 artışla 82,99 dolara yükseldi.