Petrol fiyatlarına Çin darbesi

Petrol, Çin ve Japonya’dan gelen zayıf imalat verilerinin talep daralması endişelerini beslemesi nedeniyle geriledi.







Böylece petrol fiyatları temmuz ayını da kayıpla kapatmış oldu.





ÇİN İMALAT SANAYİNDE ŞOK DARALMA

Bugün yayınlanan verilere göre, Japonya imalat faaliyetindeki büyüme yavaşladı. Ayrıca Çin’de imalat göstergeleri temmuzda beklenmedik bir şekilde daraldı ve Covid-19 salgını ekonomik toparlanmayı tersine çevirdi.





Çin’de satınalma yöneticileri endeksi (PMI) 50,2’den 49’a düştü. Endeksteki 50’nin üzerindeki değerler bir önceki aya göre genişlemeye işaret ederken altındaki değerler daralma anlamına geliyor.





PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Dünyanın iki büyük ekonomisindeki sanayi daralması petrol talebinin azalması yönündeki beklentileri artırırken bu da petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu.





Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1 gerileyerek 103,3 dolar seviyesine düştü. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,2 kayıpla 97,4 dolara geriledi.





Son 1 ayda Brent petrol fiyatındaki değişim. Grafik: Bloomberg





TALEBİ ETKİLİYOR

Piyasadaki endişeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CMC Markets analisti Tina Teng, “Çin’in hayal kırıklığı yaratan imalat PMI verileri bugün petrol fiyatlarına baskı yapan birincil faktördür.” dedi.





Reuters’ın aktardığına göre Teng, “Veriler, ekonomik faaliyetlerde şaşırtıcı bir daralma olduğunu gösteriyor. Bu da dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Covid kısıtlamalarından kurtulmasının beklendiği kadar olumlu etkisi olmayabileceğinin kanıtı. Bu nedenle ham petrol piyasalarının talep görünümü de kötüleşiyor” diye konuştu.





RESESYON KORKUSU VE ARZ SORUNLARI DA TAKİP EDİLİYOR

Brent petrol fiyatları ayrıca ekonomideki risklerin artmasından da etkileniyor. Tüm dünyada enflasyon ve faizlerin artması yakıt talebini azaltacak bir resesyon ihtimalini yükseltirken analistler otomobil yakıtı satışlarının da düştüğünü belirtiyor.





Öte yandan yatırımcılar, bu hafta gerçekleşecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin (OPEC+) eylül arzını belirleyeceği toplantısını yakından izleyecek. Piyasadaki beklentiler arzın sabit kalacağı yönünde.





AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış veya indirimler akaryakıta da yansıyor. Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken.





Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatın tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatlarını da belirliyor.





Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarına yansıması için önce uluslararası benzin ve motorin fiyatına etki etmesi gerekiyor.