Petrol fiyatlarına müdahale çağrısı! Trump’tan dikkat çeken açıklama

ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği askeri operasyon, küresel petrol piyasalarında hareketliliğe yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı, saldırının etkisiyle yüzde 1,14 yükselerek şu anda 76 dolar seviyesinde işlem görüyor. Goldman Sachs ise bu gelişme üzerine petrol fiyatlarının 110 doları görebileceği uyarısında bulundu.

'GÖZÜM ÜZERİNİZDE'



Hareketlilik sonrası ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, “Herkes petrol fiyatlarını düşürsün, gözüm üzerinizde. Düşmanı güçlendirmeyin, bunu yapmayın” diyerek OPEC+ ülkeleri ve petrol üreticilerine yönelik bir çağrıda bulundu.



Trump’ın “düşman” ifadesiyle kastedilenin İran veya Rusya gibi ülkeler olabileceği yorumları yapıldı. Bu çıkış, Trump’ın enerji politikalarında aktif rol oynama çabasını bir kez daha gözler önüne serdi.