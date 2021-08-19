Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatlarında son 3 aydır bir ilk yaşandı /19 Ağustos 2021 22:46

Petrol fiyatlarında son 3 aydır bir ilk yaşandı

65 dolar seviyesine gerileyen petrol fiyatlarının son 3 ayın en düşük seviyesinde olduğu belirtildi. Ayrıca petrol fiyatlarının 6 gün üst üste düştüğü ve bu istatistiğin de en son Şubat 2020'de görüldüğü ifade edildi.

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Ham petrolün varil fiyatı yüzde 3.6 oranında değer kaybederek 65 dolar seviyesine indi ve "son 3 ayın en düşük" seviyesini gördü.

Petrol fiyatları 6 gün üst üste düşüş yaşarken, bu istatistik en son Şubat 2020'de görülmüştü.

11 Ağustos’ta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ benzin fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için uzun süren müzakereler sonrası üretimi artırma kararı aldı.

Uzmanlar, Covid-19 salgınının etkisini yeniden gösterdiği yaz aylarında dünya genelindeki vaka ve can kayıplarında görülen artış sonrası bir panik havası oluştuğunu; bu sebeple insanların seyahat ve ticari faaliyetlerini azalttığını belirtiyor.

Bunun yanında ABD Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi’nin, çarşamba akşamı yayımlanan tutanaklarında yer alan "varlık alımlarının azaltılmasına" bu yıl içinde başlanabileceğini açıklamasının, petrol fiyatlarının düşüşündeki 2 ana neden olduğu kaydediliyor.
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