Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatlarında yeni seyir /04 Mart 2021 21:03

Petrol fiyatlarında yeni seyir

OPEC+ cephesinden 'petrol üretimini nisan ayında değiştirmeme' kararı çıkmasının ardından petrol fiyatlarının hızlı yükseldiği belirtildi.

SHABER3.COM

OPEC+, petrol üretimini nisan ayında değiştirmeme kararı aldıklarını açıkladı. Bu karar sonrası petrol fiyatları hızlı yükseldi.

Batı Teksas Petrolü, yüzde 2,87 yükselerek 64,15 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise yüzde 3.03 artışla varil başına 67.02 dolardan işlem görmeye başladı.

Rusya, üretimi artırmak istiyordu

OPEC+'ın en etkili üyeleri Rusya ve Suudi Arabistan, çarşamba günü üretimle ilgili ortak bir zemin bulabilmek için görüşmüştü.

Suudi Arabistan dikkatli davranılması gerektiğini belirtirken Rusya üretimi artırmak istiyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petrol fiyatlarında yeni seyir Sonraki Haber >>

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:50