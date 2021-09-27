Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatlarından 3 yıldan bu yana bir ilk yaşanıyor /27 Eylül 2021 22:30

Petrol fiyatlarından 3 yıldan bu yana bir ilk yaşanıyor

Koronavirüs salgını kapsamındaki kısıtlamaların hafifletilmesiyle talep görünümündeki iyileşmeye rağmen petrol fiyatının 79 doları aşarak son 3 yılın en yüksek seviyesini gördüğü belirtildi.

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Brent petrolün varili, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamındaki kısıtlamaların hafifletilmesiyle talep görünümündeki iyileşmeye rağmen arzın talebi karşılayamayacağı endişesiyle 79 doları aşarak son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dün günü 77,23 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün gün içinde kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 79,04 dolara ulaştı. Böylece, ç

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,72 dolardan alıcı buldu.

Geçen ayın sonlarında ABD'nin Meksika körfezinde etkili olan Ida Kasırgası'nın meydana getirdiği arz aksaklıkları ve ülkede ham petrol stoklarının Ekim 2018'den sonraki en düşük seviyelere düşmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş son 5 haftadır devam ediyor.

Bu kapsamda, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini varil başına 10 dolar artırarak 90 dolara yükseltti.

Fiyat revizyonunda, salgında Delta varyantının ardından düşüşe geçen akaryakıt talebinin beklenenden daha hızlı toparlanmasının yanında ABD ham petrol stoklarındaki düşüşle birlikte küresel arzdaki daralma da önemli rol oynadı.

Uzmanlar, doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışın da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklediğini ifade ediyor. Söz konusu artışın alternatif yakıtlara talebi artıracağı tahmin edilirken, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceği belirtiliyor.
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