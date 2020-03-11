Petrol fiyatlarını daha da düşürecek gelişme

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nca alınan kararın ne zaman uygulamaya gireceği ise belirtilmedi. Şirket salı günü yaptığı açıklamada Nisan ayında rekor bir miktar olan günlük 12.3 milyon varil petrol üreteceğini duyurmuştu.







Suudi Arabistan geçen hafta sonu nisan ayından itibaren müşterilerine varil başına 8 dolar indirimle ham petrol satabileceğini açıklamıştı.







Normalde günlük 10 milyon varilin altında üretim yapan Suudi Arabistan'ın kapasitesini 13 milyona yükseltmesi halinde, küresel petrol piyasasında günlük 3,3 milyon varil arz fazlası oluşma riskinin ne gibi sonuçlar doğuracağı ise bilinmiyor.





Ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle dünyada yaşanan panik havası sonrası sanayi üretiminin azalması ve havayolları şirketlerinin seferlerinde yaşanan iptaller, petrol tüketiminin de büyük oranda düşmesine neden oldu.







Petrol fiyatları Körfez Savaşı'ndan beri en düşük seviyede





OPEC ülkeleri fiyat ve üretim konusunda anlaşamayınca dünya genelinde petrol fiyatları yüzde 25 düşerken, bu oran 1991'de yaşanan Körfez Savaşı'ndan beri fosil akaryakıt piyasasındaki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti.





Brent petrolün varil fiyatı son dönemde 31,27 dolara, WTI tipi petrolün varil fiyatı da en düşük 27,34 dolara kadar gerileme kaydetmişti. Bu rakamlar son 30 yılın en düşük petrol varil fiyatları oldu.