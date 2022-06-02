Petrol fiyatlarını düşürecek hamle Suudi Arabistan'dan geldi

BRENT PETROLDE KAYIP YÜZDE 2’Yİ BULDU





Sözcü'nün Reuters'e dayandırdığıgöre, Suudi Arabistan, Financial Times’da yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda petrol üretimini artırmak için hazırlık yaptı.Dün Financial Times’da yer alan haberde, bir diplomatik kaynağın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimi derhal artırabilmek konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.Haberde kararın bugün yapılacak OPEC+ toplantısında açıklanabileceği ifade edildi.Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın önderliğinde diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında en çok üretimi gerçekleştiren ülke olma özelliğini taşıyor.Habere göre diğer bir kaynak da petrol üretimini eylülde artırmayı öngören takvimin öne çekilerek temmuz ve ağustosa alınabileceğini ifade etti.Öte yandan, ABD ham petrolü yaklaşık yüzde 3 düşüşle 113 doların altını gördü. Brent petrolde de kayıp yüzde 2’yi buldu. Brent petrolde ilk işlemler 113 doların üzerinden geçti.