Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatlarını düşürecek hamle Suudi Arabistan'dan geldi /02 Haziran 2022 09:40

Petrol fiyatlarını düşürecek hamle Suudi Arabistan'dan geldi

Suudi Arabistan, Rusya yaptırımlar nedeniyle petrol üretimini azaltırsa arzı artıracak.

SHABER3.COM

Sözcü'nün Reuters'e dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, Financial Times’da yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda petrol üretimini artırmak için hazırlık yaptı.

Dün Financial Times’da yer alan haberde, bir diplomatik kaynağın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimi derhal artırabilmek konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

BRENT PETROLDE KAYIP YÜZDE 2’Yİ BULDU

Haberde kararın bugün yapılacak OPEC+ toplantısında açıklanabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın önderliğinde diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında en çok üretimi gerçekleştiren ülke olma özelliğini taşıyor.

Habere göre diğer bir kaynak da petrol üretimini eylülde artırmayı öngören takvimin öne çekilerek temmuz ve ağustosa alınabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD ham petrolü yaklaşık yüzde 3 düşüşle 113 doların altını gördü. Brent petrolde de kayıp yüzde 2’yi buldu. Brent petrolde ilk işlemler 113 doların üzerinden geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petrol fiyatlarını düşürecek hamle Suudi Arabistan'dan geldi Sonraki Haber >>

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:00:26