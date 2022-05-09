Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta yüzde 31 arttı





Türkiye'nin en büyük ithalat kalemlerinden birisi olan ve enerji üretimiyle birlikte ulaşım gibi sektörlerdeki başlıca hammadde konumunda bulunan petrol ithalatında artış yaşandığı belirtildi.Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarak 3 milyon 207 bin 282 ton oldu.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 46,9 artarak 2 milyon 345 bin 489 tona çıktı.Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,4 düşüşle 670 bin 906 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.Böylece toplam ithalat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarak 3 milyon 207 bin 282 ton oldu.En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 43 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 803 bin 447 tonla Rusya ve 489 bin 43 tonla Kazakistan izledi.Öte yandan, benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 artarak 229 bin 969 tona, motorin satışları yüzde 2,3 artışla 1 milyon 772 bin 821 tona yükseldi.ReklamToplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,8 artarak 2 milyon 134 bin 791 ton olarak kayıtlara geçti.