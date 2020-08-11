Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye sessiz, petrol kime satılacak? /11 Ağustos 2020 13:16

Türkiye sessiz, petrol kime satılacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan son petrol anlaşması Türkiye sınırının karşı tarafında taşları yerinden oynatacak. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." dediği Fırat'ın doğusundaki petrolün kime, nasıl satılacağı tartışılıyor,

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SAMANYOLUHABER- Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeyi kontrol altında tutan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli enerji şirketi Delta Crescent Energy LLC ile anlaşma imzalamıştı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Sedat Ergin bugün yayımlanan makalesinde önemli bir ayrıntıya dikkati çekti: "Anlaşmanın uygulamaya konduğunu, planlandığı şekilde üretime başlandığını varsayalım. Bu petrol kime satılacaktır?" 

Ergin peş peşe şu soruları yöneltti: 

*Şirket yöneticilerinin yaptıkları açıklamada söz ettikleri şekilde bu petrol uluslararası pazara hangi yoldan nasıl çıkacaktır? 

*Esed rejimine satılması zaten ABD yaptırımlarına takılacağı için başka nereye satılabilir? 

*Türkiye bu anlaşmaya kuvvetle muhalefet ettiğine göre Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi Ankara’nın tahmin edilebilir itirazlarına rağmen bu şirkete muhtelif kolaylıklar sağlayabilir mi?

MÜEYYİDE KARARINA RAĞMEN PETROL ANLAŞMASI

Ergin, ABD'nin Suriye'ye yönelik müeyyide kararına rağmen Delta Crescent Energy şirketine imtiyaz hakkı tanımasını manidar buldu.

Ergin, "ABD yönetimi, Delta Crescent Energy’nin başvurusu üzerine bu şirketi Suriye’de petrol üretimi yapabilmesi için yaptırımların dışında tutmayı kararlaştırmıştır. Al Monitor haber sitesinde bu konuda yayımlanan son derece detaylı habere göre, şirketle ilgili muafiyet kararı ABD Hazine Bakanlığı tarafından geçen nisan ayında alınmıştır." tespitinde bulundu.
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