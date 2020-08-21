Samanyolu Haber /Gündem / Petrol Mühendisleri Odası: Rezerv tahminleri spekülatif /21 Ağustos 2020 13:16

Petrol Mühendisleri Odası: Rezerv tahminleri spekülatif

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Grubu Başkanı Necdet Pamir, Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı doğal gaz müjdesini değerlendirdi. “Rezerv rakamı üfürmek, onu dolarla çarpmak bilimsel değil. Bir kuyu delip de rezerv açıklamak doğru değil. Açıklanan tahminler spekülatif” dedi.

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Rezerv rakamlarını açıklamanın erken bir tahmin olacağını belirten Pamir, “Belli ki bu yönde bir açıklama yapılacak. Böylece borsa yükselmiş oldu, doların patlamasının da önüne geçildi” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan Pamir, doğal gaz rezervine ilişkin iki kuyudan söz edildiğini, bunlardan birisinin Kıyıköy açıklarındaki sığ sularda olduğunu ifade etti. Fatih sondaj gemisi tarafından açılan Tuna-1 kuyusunun uzantısının Romanya’nın münhasır ekonomik bölgesinde yer aldığına dikkat çeken Pamir, “Tuna-1, Romanya münhasır ekonomik bölgesinin uzantısı konumunda. Onların daha önce yaptığı bir keşif vardır. Domino 1. Lisans sahasının adı da Neptün. 60 milyar metreküplük keşif ilan etmişlerdi. Onun uzantısı gibi. Münhasır bölgemizin içinde” şeklinde konuştu.

TEK KUYUYLA OLMAZ, TAHMİNLER SPEKÜLATİF

Değerlendirme yapmak için erken olduğunu ifade eden Pamir, şunları söyledi: “Buradan kalkıp da rezerv rakamı üfürmek, onu dolarla çarpmak bilimsel değil. Ne bunu küçümseyelim, ne de abartalım. Gaz bulgusu ekonomik değer taşır. Ancak bir kuyu delip de rezerv açıklamak doğru değil. Testleri yapılır. Kuyular açılır. Uzun süreli akışa bırakılır. Ondan sonra rezerve bakılır. Rezerv ilk günden öğrenilemez. Açıklanan tahminler spekülatif olur. Tek kuyuyla bu olmaz.”

DOLARIN PATLAMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

İki gündür yapılan yorumlarla doların frenlendiğine, borsanın hareketlendiğini kaydeden Pamir, “Şu anda rezerv rakamı söyleniyorsa, dolarla çarpılıp paraya çevriliyorsa doğru değildir. Henüz çok erken. Belli ki bu yönde bir açıklama yapılacak. Böylece borsa yükselmiş oldu, doların patlamasının da önüne geçildi. Böyle bir amacı da içeriyor olabilir” dedi.

REUTERS TÜRK YETKİLİYE DAYANDIRDI

Öte yandan Reuters ajansına konuşan bir Türk yetkili, “Tuna-1 blokundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye’nin yaklaşık 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılıyor” açıklaması yaptı. Ancak, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceği belirtilerek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

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