Petrol serbest düşüşte: Bir tarihi rekor daha

Hafta başında 25 dolardan satılan Brent petrolün varili, bu sabah itibariyle görülmemiş rakamlara indi. 16 dolara kadar gerileyen Brent petrolünün kaybı da sadece bu hafta için yüzde 40'ı buldu. Brent petroldeki bu geri çekilme 1999'dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Aynı anlarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 6,95 dolardan alıcı bulurken günlük düşüş yüzde 41,88 oldu.





Dünya genelinde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.







Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.



