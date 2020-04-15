Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol şoku sürüyor /15 Nisan 2020 14:50

Petrol şoku sürüyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Korona Krizi sebebiyle günlük petrol talebinin 9 milyon varil düşeceğini belirtti. Brent tipi petrol yüzde 5'e yakın düşerek 28 dolara indi.

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Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 4,5 düşerek 2002 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol talebinin bu yıl günlük 9 milyon varil düşeceğin ve bunun sonucu 10 yıldır süren tüketim artışının ortadan kalkacağını kaydetti. 

PETROL STOKLARI ŞİŞTİ

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri gelecek ayın başından itibaren üretimi kısmayı taahhüt etti, ancak bu ülkeler piyasaya sel gibi petrol vermeye devam ediyor.

Petrol stokları her yerde artıyor ve kilit fiziki piyasa göstergeleri zayıflıyor. 

Teksas tipi petrol 20 doların altına gerilerken, Brent tipi petrol ise 30 doların üzerinde tutunamdı. Brent petrol Türkiye saati ile 14:00'te 28,4 dolardan satılıyor. 

New York petrol vadelilerinde contango durumu (yakın vadeli kontrat fiyatının uzun vadeliden daha düşük olması) daha da derinleşirken, swap fiyatları Kuzey Denizi kargolarının büyük iskontolarla el değiştirdiğini işaret ediyor.

IMF: DÜNYA EKONOMİSİ YÜZDE 3 DARALACAK

Petrol fiyatları bu yıl, ülkelerin karantina tedbirlerinin sürelerini uzatmaları, tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayılarının artması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) işsizliğin patlaması ile birlikte bu yıl değerinin üçte ikisini kaybetti. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 daralacağını tahmin ediyor. Rekor daralma enerji talebinin azalmaya devam edeceğine işaret ediyor. 

IEA ise en kötünün henüz geride kalmamış olabileceği ikazında bulundu.
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