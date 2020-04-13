Petrol Üretiminde rekor kesinti için anlaştılar

OPEC+ adı verilen ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’nın liderlik ettiği diğer önemli petrol üreticilerinden oluşan grup tarihi üretim kesintisi üzerinde anlaşma sağladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, petrol tedariğinde OPEC ve ortakları tarafından yapılacak kesintinin günde 12,5 milyon varile denk geleceğini bildirdi. Bunun nedeninin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt tarafından Nisan ayında yapılan petrol arzının yüksek olması gösterildi.

Prens Abdülaziz Bin Selman, OPEC ve Rusya’nın liderlik ettiği ortaklarının petrol üretiminde küresel arzın yüzde 10’u oranında, yani rekor düzeyde, kesinti yapmaya karar vermesinin ardından ‘‘Bu tarihi anın bir parçası olmaktan onur duyuyorum’’ dedi.

Küresel petrol tedariğinde yapılan bu tarihi kesintinin nedeni Corona virüsü salgını nedeniyle rekor seviyede düşen petrol fiyatlarını desteklemek ve yakın tarihin en ciddi petrol krizlerinden biriyle mücadeleye yardımcı olmak.





















Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Saud arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde liderlerin OPEC+ kapsamında varılan anlaşmaya destek verdikleri belirtildi. Putin ve Trump'ın ayrı bir görüşme daha yaptığı ifade edildi.





Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Saud arasında üçlü bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.





Görüşmede, küresel piyasaları istikrara kavuşturma ve genel olarak küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla petrol üretiminde aşamalı ve gönüllü olarak kesinti yapılmasına ilişkin OPEC+ kapsamında varılan anlaşmaya desteğin ifade edildiği aktarılırken, “Anlaşma yürürlüğe giriyor” diye kaydedildi.





Açıklamada Putin ve Trump arasında ayrıca bir görüşmenin daha yapıldığı ifade edildi.





Petrol piyasasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunan iki ülke liderinin, OPEC+ anlaşmasının büyük önem taşıdığını kaydettikleri aktarıldı.





Putin ve Trump’ın ayrıca stratejik güvenliğin sağlanmasıyla ilgili güncel sorunları değerlendirdikleri bildirildi.





Görüşme sonrası Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Rus ve Suudi liderlere hem teşekkür etti; hem de liderleri tebrik etti. Trump paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum."







